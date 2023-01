Van Gerwen uit Nordic Darts Masters door zwakke laatste leg tegen Wright

Daniil Medvedev sneuvelt na twee finale­plaat­sen op rij in Australië al in derde ronde

Daniil Medvedev is er niet in geslaagd de achtste finales van de Australian Open te bereiken. De verliezend finalist van de afgelopen twee edities moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Sebastian Korda. Het werd in Melbourne 7-6 (7) 6-3 7-6 (4) voor Korda.

20 januari