Van Gerwen verliest in jacht op play-offs van Gurney in Manchester

Wereldkampioen Michael van Gerwen is zijn leidende positie in de Premier League Darts kwijt. De titelverdediger verloor op speelavond 14 in Manchester verrassend van de Noord-Ier Daryl Gurney. De Brabander kon zich na een zwakke start (0-4) niet tijdig meer herstellen en verloor met 5-8.

Het was zijn derde nederlaag dit seizoen in de Premier League en zijn tweede tegen Gurney, die in maart in Berlijn de nummer één van de wereld ook al aftroefde (5-7). Beide darters deden in Manchester qua gemiddelde niet voor elkaar onder: 95.58 voor Gurney tegen 95.22 voor ‘MVG’.

Van Gerwen bleef op negentien punten staan en is daarmee met nog twee speelronden te gaan nog niet helemaal zeker van een plaats in de halve finales. Rob Cross is de nieuwe koploper in het klassement na veertien wedstrijden. De Engelsman versloeg eerder op de avond zijn landgenoot Michael Smith met gemak: 8-1. Daarmee kwam de wereldkampioen van 2018 op 20 punten.