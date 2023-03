Van Gerwen vermoeid op UK Open, nu wacht Nederlands onderonsje: ‘Ben er een beetje klaar mee’

Met video'sMichael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de vijfde ronde van de UK Open. Mighty Mike , gisteren nog de winnaar van de Premier League-avond in Exeter , won met 10-8 van Dave Chisnall. Morgen treft hij met Martijn Kleermaker een landgenoot. Ook Raymond van Barneveld had een pittige loting in de vierde ronde. Barney trof Rob Cross en verloor in de beslissende leg met 10-9. In totaal haalden zes Nederlanders de laatste 32.

Liefst elf Nederlanders kwamen vanavond in actie in de vierde ronde van de UK Open, het toernooi dat gekenmerkt wordt door de open loting die na iedere ronde plaatsvindt. Wat dat betreft troffen Van Gerwen en Van Barneveld het niet. Met Chisnall, vorige week nog de sterkste op de Baltic Sea Open (het eerste EuroTour-toernooi), trof Van Gerwen de nummer zestien en Van Barneveld trof met Cross zelfs de nummer zes van de PDC Order of Merit.

,,Ik tref het de laatste jaren niet met de loting op de UK Open, nu weer Dave Chisnall”, zei Van Gerwen na afloop van zijn partij bij Viaplay. ,,Fantastisch gespeeld en gewonnen”, concludeerde Van Gerwen grappend na zijn zege. ,,Nee, het is een beetje vermoeiend. Al die jongens hebben gisteravond niet hoeven spelen dus ik ben er op het moment ook wel een beetje klaar mee. Ik ga zo lekker m’n bedje in”, zo verwees Van Gerwen naar de Premier League-avond van gisteren. Hoewel de vorm niet groots was vanavond won Mighty Mike dus wel: ,,Het was het vanavond gewoon niet. Dat je dan wint, is goed.”

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert ook door

Ook Dirk van Duijvenbode had het qua loting makkelijker kunnen treffen. Hij trof bij de laatste 64 eveneens een toptwintig-speler in de persoon van Krzystof Ratajski. Van Duijvenbode zei vooraf al dat hij klaar zou zijn voor iedere tegenstander en dat bleek. Aubergenius klopte de Pool met 10-8. Danny Noppert en Vincent van der Voort sloten de UK Open-avond af. Titelverdediger Noppert won met 10-8 van Jim Williams terwijl Van der Voort ternauwernood sneuvelde tegen Brendan Dolan. Net als Van Barneveld ging Van der Voort onderuit in de allesbeslissende negentiende leg: 10-9.

Nederlanders in vierde ronde UK Open (laatste 64)

Jelle Klaasen - Luke Woodhouse 2-10

Martijn Kleermaker - George Killington 10-6

Michael van Gerwen - Dave Chisnall 10-8

Jermaine Wattimena - William O’Connor 1-10

Dirk van Duijvenbode - Krzysztof Ratajski 10-8

Raymond van Barneveld - Rob Cross 9-10

Jeffrey de Zwaan - Danny Jansen 10-9

Danny Noppert - Jim Williams 10-8

Kevin Doets - Martin Lukeman 10-9

Vincent van der Voort - Brendan Dolan 9-10

In totaal zijn er nog zes Nederlanders over op in de vijfde ronde van de UK Open: naast Van Gerwen, Van Duijvenbode en Noppert zijn dat Martijn Kleermaker, Jeffrey de Zwaan en Kevin Doets. Eentje gaat er in elk geval door naar de zesde ronde. Van Gerwen en Kleermaker nemen het namelijk tegen elkaar op.

Van Duijvenbode heeft wederom een pittige loting. Hij treft Nathan Aspinall, nummer tien van de wereld én Premier League-deelnemer. Titelhouder Noppert treft William O’Connor, die véél te sterk was voor Jermaine Wattimena (10-1). Voor De Zwaan wacht een clash met Gerwyn Price en Doets treft de Tsjech Adam Gawlas.

Nederlanders in vijfde ronde UK Open (laatste 32)

Michael van Gerwen - Martijn Kleermaker

Danny Noppert - William O’Connor

Dirk van Duijvenbode - Nathan Aspinall

Kevin Doets - Adam Gawlas

Jeffrey de Zwaan - Gerwyn Price

Auto-ongeluk

De UK Open ging eerder op vrijdag al van start. Voor Maik Kuivenhoven, Geert Nentjes en Jimmy Hendriks verliep de voorbereiding op ‘The FA Cup of Darts’ allerminst soepel. Zij raakten betrokken bij een auto-ongeluk en werden bovendien snel uitgeschakeld. Zij raakten betrokken bij een aanrijding met een vrachtwagen, spinden en sloegen over de kop. Hierbij zou Kuivenhoven volgens de berichtgeving van Viaplay de hardste klappen hebben gekregen. Hij verloor in de eerste ronde direct met 6-0 van de Ier Dylan Slevin. Hendriks en Nentjes, die verloor van landgenoot Jeffrey de Zwaan, kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Volledig scherm Maik Kuivenhoven op archiefbeeld. © Christopher Dean

