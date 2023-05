Van Gerwen verslaat Smith in halve finale

Ruud van Nistel­rooij had geen zin toneelstuk­je op te voeren bij PSV tegenover spelers die hij niet vertrouwt

In de slotweek van het seizoen, kort voor een beslissende wedstrijd, is Ruud van Nistelrooij zelf opgestapt als trainer van PSV. Een extreme beslissing van een extreem karakter. Noem het impulsief, noem het onafhankelijk. Het gaat in elk geval zonder een euro afkoopsom. Van Nistelrooij past ervoor om de schijn op te houden tegenover spelers die hij niet vertrouwt.