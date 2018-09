Van Gerwen voortvarend richting halve finales Champions League

Video Asensio bezorgt Real nipte thuiszege op Espanyol

22 september Real Madrid heeft zonder te overtuigen Espanyol verslagen. In Bernabéu maakte Marco Asensio de enige treffer van de avond: 1-0. Asensio, die dit seizoen nog niet eerder had gescoord in La Liga, kreeg de bal in de 41ste minuut toevallig voor zijn voeten en haalde met links diagonaal uit.