Van Gerwen vrijdag laat tegen Bunting, De Zwaan opent zaterdagavond

Ibrahimo­vic is nu ook zijn neus kwijt in Malmö

23 december Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic is binnen een maand veranderd in een onherkenbaar gedrocht. Sinds de Zweedse spits zich op 27 november als aandeelhouder heeft inkocht bij voetbalclub Hammarby IF uit Stockholm, volgen vernielingen aan het standbeeld in zijn geboortestad Malmö elkaar in rap tempo op.