Van Gerwen walst over Lewis en plaatst zich voor halve finales

finals krijgen nieuwe winnaar Thiem verslaat titelverde­di­ger Zverev en stoot door tot finale in Londen

16 november De ATP Finals krijgen een nieuwe kampioen in het enkelspel. Vanavond zette Dominic Thiem in een volgepakte O2 Arena van Londen titelverdediger Alexander Zverev in twee sets opzij: 7-5, 6-3.