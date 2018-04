Van Gerwen weer heer en meester tegen Whitlock

Gurney bleef tegen Van Barneveld voor de zesde wedstrijd op rij ongeslagen. De Hagenaar is nu zevende in de Premier League met acht punten uit tien duels. Gurney steeg naar de voorlopig vierde plaats met 11 punten uit tien duels. Van Baneveld krijgt vanavond nog een kans op revanche. HIj sluit de avond in Sheffield, op de zogenaamde 'dubbele avond' af tegen Peter Wright.

Michael van Gerwen denderde in een heerlijk potje over Simon Whitlock heen: 7-1. De Nederlander blijft door de zege dik bovenaan op de ranglijst. Hij is nu 33 wedstrijden op rij in de Premier League geëindigd met een gemiddelde van 100+. In Sheffield kwam hij uit op 102.37.