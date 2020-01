Van Helder tot Miccoli: ook deze voetballers moesten de bak in

Voormalig Heerenveen-speler Marco Pappa (32) moet vijf jaar de cel in omdat hij in zijn thuisland Guatemala zijn vriendin heeft mishandeld. Hij is lang niet de eerste profvoetballer die achter de tralies is beland. Een selectie van voetballers in de bajes.

Glenn Helder

Tegenwoordig drumt Glenn Helder er al jaren vrolijk op los tijdens de zaterdagavonduitzendingen van Fox Sports, maar de voormalig linksbuiten is door diepe dalen gegaan. Wegens bedreiging, mishandeling, diefstal en verboden vuurwapenbezit zat Helder in 2007 een halfjaar in de cel. De voormalig linksbuiten van onder meer Sparta, Vitesse, Arsenal en Benfica had zijn ex-vriendin lastig gevallen en haar partner mishandeld.

Volledig scherm Glenn Helder afgelopen zondag in actie voor de oud-internationals tegen Koninklijke HFC in Haarlem. © BSR Agency

Alexander Kokorin

Dick Advocaat wil de Russische spits Aleksandr Kokorin (28) deze maand graag naar Feyenoord halen. ,,Als je zo iemand binnen kunt halen, zou dat een geweldige kick geven”, zei Advocaat tegen de NOS tijdens het trainingskamp in Marbella.

Als Kokorin daadwerkelijk naar Feyenoord komt, is het sterk te vraag hoe het met zijn vorm en conditie is. Van oktober 2018 tot september 2019 zat Kokorin namelijk in een Russische gevangenis na een veroordeling voor mishandeling van twee personen, samen met collega-international Pavel Mamajev. Ze vielen een ambtenaar aan met een stoel en sloegen vervolgens samen een taxichauffeur in elkaar. Advocaat kent 48-voudig international Kokorin nog uit zijn periode als bondscoach van het Russische nationale team.

Volledig scherm Alexander Kokorin in de rechtbank van Moskou op 11 oktober 2018. © REUTERS

Ruud ter Heide

Niet de bekendste oud-prof uit dit rijtje, maar wel met de langste straf. De voormalig spits van onder meer AGOVV, FC Emmen en SC Cambuur werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Enschedeër Ter Heide en zijn drie jaar jongere broer kregen ruzie met twee broers uit Winterswijk bij een eetcafé in het Overijsselse Reutum. De vechtpartij begon binnen en buiten op het terras stak Ter Heide twee mensen in hun rug. Een 22-jarige man kwam daarbij om het leven. Zijn broer raakte gewond.

Volledig scherm Ruud ter Heide.

Fabrizio Miccoli en Vincenzo Iaquinta

Italië is pizza, pasta, strand en calcio, maar ook georganiseerde misdaad. Twee voormalig internationals van La Squadra Azzurra zitten momenteel in de bak voor banden met de Italiaanse maffia. Tienvoudig international Fabrizio Miccoli (40) kreeg vandaag te horen dat hij voor drieënhalf jaar de gevangenis in moet. De voormalig spits van Juventus, Fiorentina, Benfica en Palermo werd schuldig bevonden aan hulp aan Mauro Lauricella, de zoon van maffiabaas Antonino Calderone. Met intimidatie werd een bedrag van 20.000 euro verkregen bij een zakenman.



De eveneens veertigjarige Vincenzo Iaquinta, die 40 keer uitkwam voor Italië en in 2006 zelfs wereldkampioen werd met de nationale ploeg, kreeg in oktober 2018 een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Zijn vader Giuseppe kreeg zelfs 19 jaar gevangenisstraf aan zijn broek. omdat tegen hem ook bewijzen voor banden met de maffiaorganisatie ‘Ndrangheta werden gevonden. Bij de familie Iaquinta werden thuis tientallen illegale wapens gevonden.

Volledig scherm Fabrizio Miccoli juicht na een goal namens Palermo, mei 2013. © ANP

Volledig scherm Filippo Inzaghi, Vincenzo Iaquinta, Daniele de Rossi en Luca Toni na het veroveren van de wereldbeker in Berlijn in 2006. © BSR Agency

Jan Mulder