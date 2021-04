Van Kaapstad naar Groningen, keeper Peter Leeuwenburgh uit Lelystad krijgt zijn kans in de eredivisie

Het contact was er al een tijd, erkent Leeuwenburgh, die vorige maand in de Stentor al aangaf terug te willen naar Nederland om zijn keeperscarrière een nieuwe impuls te geven en om dichter bij de familie te zijn met zijn zoon Semm, die in juni 1 wordt. ,,Mijn zaakwaarnemer vertelde me net na de jaarwisseling al dat FC Groningen me volgde. Het werd steeds serieuzer en kwam eind maart in een stroomversnelling. Daarvoor wist ik niet of ik één van de vele keepers was waar de club interesse in had.”