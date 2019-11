Van Kanaleneiland naar het Nederlands Elftal: Mohamed Ihattaren is trots op zijn wijk

Kwartfinale Wie is Oranje onder 17-goudhaan­tje Sontje Hansen?

8:42 Bijna zes maanden na zijn belangrijke rol bij het winnen van het EK onder 17 is Sontje Hansen opnieuw goud waard voor Oranje. Zondag wacht het Ajax-talent in de kwartfinale van het WK, tegen Paraguay, een nieuwe kans om te schitteren in het Nederlandse shirt.