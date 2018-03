Van Kerkhof, Van Ruijven en Schulting overtuigend verder op 1000 meter

Suzanne Schulting, olympisch kampioene op deze afstand, eindigde in haar serie als eerste. Lara van Ruijven (eerste in haar heat) en Yara van Kerkhof (tweede) bereikten ook de kwartfinales. Beide rijdsters slaagden er eerder vandaag op de 500 meter ook in een ticket voor de kwartfinales te bemachtigen en op de 1500 meter plaatsten zij zich voor de halve eindstrijd.



Schulting mag ook in actie komen in de halve eindstrijd van de 1500 meter. Op de 500 meter slaagde de Friezin er niet in door te dringen tot de kwartfinales.