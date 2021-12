Van Kiki Bertens tot Jamal Ben Saddik: lees hier tien bijzondere interviews uit 2021 terug

Interview met Marciano Vink

Lange tijd dreigde Marciano Vink (50) een typische ‘vergeten voetballer’ te worden, maar bij sportzender ESPN is de oud-international terug in de schijnwerpers. Daar ging een nogal atypische levensfase aan vooraf. ,,Van de haat en afgunst nadat ik de jackpot won, ben ik wel geschrokken.”



Interview met Jamal Ben Saddik

Anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid in de beruchte Sky-zaak, een gevaarlijke rugblessure, kanker die opnieuw om de hoek komt kijken én een depressie. Kickbokser Jamal Ben Saddik (30), de grootste uitdager van Rico Verhoeven, wilde het absurde kalenderjaar 2021 van zich afvechten. Eerst deed hij zijn verhaal.



Interview met Bas Nijhuis

Hij is de kleurrijkste scheidsrechter van Nederland. En de meest besproken: Bas Nijhuis. Wij gingen bij hem thuis op bezoek, waar ook zijn ezels en gans nooit ver weg waren. ,,Ik snap heus dat mensen soms denken: och, daar heb je hem weer. Dat roep ik over mezelf af", aldus Nijhuis, die geen wedstrijden van de UEFA meer kreeg aangewezen na een optreden in De Oranjezomer. ,,Ik ga niet op onderzoek uit, hoor. Maar triest is het wel, dat er blijkbaar collega’s zijn die klikken.”



Interview met Chris Witty

Jarenlang droeg Chris Witty een vreselijk geheim met zich mee. De in Nederland wonende Amerikaanse schaatsster werd ondanks haar verzwegen angsten olympisch kampioene. ,,Ik kon niet uiten wat er echt in me omging.”



Interview met Jorien ter Mors

Jorien ter Mors is liever eerlijk dan een pleaser. De schaatsster leeft ‘om zelf gelukkig te zijn’. Maar dat is de olympisch kampioene nu even niet. Met de Winterspelen in aantocht dringt de tijd. ,,Ik denk ook dat als ik stop met schaatsen – en dat kan na dit olympische seizoen zijn of later – er niemand is met wie ik nog vriendinnen ben.”



Interview met Kiki Bertens

Kiki Bertens stopte dit jaar met tennissen. Tijd om bij te komen van tien jaar toptennis kreeg ze niet. Nog voordat ze haar tennisrackets had opgeborgen, diende het volgende hoofdstuk zich aan. Ze is zwanger. ,,Ik heb er geen traan om gelaten dat ik ben gestopt.”



Interview met Falko Zandstra

Meer dan twintig jaar geleden zei Falko Zandstra het schaatsen vaarwel. De ‘Gespierde Spijker’ van toen over ouder worden, zijn depressie en het hervonden geluk. ,,Ik ben blij dat ik elke dag gezond uit bed kom.’’



Interview met Rob de Wit

Rob de Wit sprak uitgebreid over zijn hersenbloeding, die hij in 1986 kreeg op zijn vakantieadres in Spanje. Met een kaartje probeerden zijn ploeggenoten van Ajax, onder wie Marco van Basten en John van ’t Schip, hem een beetje op te beuren. ,,We wisten niet eens dat je hersens had”, schreven ze. Voetbalhumor, een tikkeltje aan de harde kant. In 1993 en 2005 kreeg hij nog twee hersenbloedingen.



Interview met Michaëlla Krajicek

Michaëlla Krajicek was ooit het grote talent, tot haar tenniscarrière bergafwaarts ging. We spraken met haar toen ze zwanger was en vele harde levenslessen rijker. En al leverde het onbegrip op: haar tennisdroom bleef levend.



Interview met Jan Mulder

Jan Mulder rijdt nog wekelijks van Groningen naar België voor een Mulderiaanse voetbalanalyse. In coronatijd is het een zeldzaam hoogtepunt, maar de oud-voetballer is de laatste die klaagt. ,,Het totale negeren van Jan Mulder hoor ik als een man te aanvaarden, vind ik. Ik voel me niet oud. Maar ik begrijp wel dat die talkshows wat frissers willen soms, wat jongers.”



Daarnaast zijn natuurlijk ook de interviews en verhalen uit onze eindejaarsserie terug te lezen.

Interview met Louis van Gaal

Louis van Gaal keerde in 2021 terug van zijn pensioen en lijkt milder geworden. ,,Laat ik het zo zeggen: het is de wijsheid die hoort bij een 70-jarige.”



Interview met Anna van der Breggen

Anna van der Breggen stopte in 2021 met wielrennen en winnen. Een gesprek over succes, roem, doen waar je gelukkig van wordt en haar mooiste jaren op de fiets, toen ze nog niet won. ,,Bij mijn eerste ploegje verdiende ik 200 euro per maand. Onkostenvergoeding. Daar was ik al blij mee.’’



Interview met Sifan Hassan

Sifan Hassan werd in acht succes- en stressvolle dagen in Tokio tweemaal olympisch kampioen en 47 jaar ouder. Althans, dat lijkt ze zelf te zien. We blikten met de koningin van de Spelen terug aan de hand van zes foto’s.



Interview met Koen de Kort

Koen de Kort verloor afgelopen zomer drie vingers bij een ongeluk met een offroad-buggy. Zijn afscheid van de wielersport was daardoor abrupt. Aan het einde van een bewogen jaar blikt hij terug.



Interview met Niek Kimmann

Met een gebroken knie olympisch kampioen worden: BMX’er Niek Kimmann deed het. Over plezier, het lot, tegen de muur op lopen en de vraag of je leven verandert door gouden plakken.



Reconstructie over EK voetbal

Oranje deed in 2021 eindelijk weer eens mee aan een groot toernooi, voor het eerst in liefst zeven jaar. Maar het EK werd een mislukking. De afgang onder Frank de Boer bood wijze lessen, waarmee het Nederlands elftal onder Louis van Gaal inmiddels zijn voordeel doet. Een reconstructie. ,,Toen zijn vrouw werd uitgekafferd op de tribune wist Frank de Boer genoeg.”



Dit was het mooiste sportjaar ooit

In een jaar waarin de behoefte aan vertier en optimisme opnieuw groot was, leverde de Nederlandse sport op bestelling. Van een winter vol schaats- en shorttrackmedailles ging het via prachtige wielerklassiekers moeiteloos over naar de voor dit land succesvolste Olympische Spelen ooit. Max Verstappen zorgde voor een continue Formule 1-koorts, uitmondend in die geweldige zondag 12 december.



