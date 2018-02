Van La Parra houdt zich niet aan lijstje, selectie Den Bosch viert carnaval

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Cengiz 脺nder is los bij AS Roma

Cengiz 脺nder (20) kende een moeizame start bij AS Roma, maar is inmiddels helemaal los. Vorige week was hij al matchwinner in de uitwedstrijd bij Hellas Verona (0-1 winst) en gisteravond was hij goed voor twee doelpunten en een assist in de 5-2 overwinning op Benevento.

馃檹馃徎 馃嚬馃嚪馃嚬馃嚪馃嚬馃嚪 Daje Roma!馃挍鉂わ笍

Selectie FC Den Bosch viert carnaval

FC Den Bosch won vrijdagavond met 4-0 in de Brabantse derby tegen FC Eindhoven. Volgende week maandag speelt FC Den Bosch pas weer de volgende wedstrijd, uit bij Jong PSV. De selectie kreeg daarom vandaag groen licht om na de training met z'n allen carnaval te gaan vieren in Oeteldonk. Ook trainer Wil Boessen, geheel rechts op de foto, gaat mee op pad.

Selectie #FCDenBosch na de ochtendtraining op weg naar #Oeteldonk! Geniet ervan mannen! 馃敶鈿笍馃檭

Klaar voor tweede trainingsweek in Oman

Een grote groep Nederlandse zwemmers trok vorige week naar Oman voor een trainingsweek in warme omstandigheden. Om te ontkomen aan de warme temperaturen neemt Valerie van Roon een goede duik als begin van haar tweede trainingsweek in de oliestaat.

Diving into the second week here in beautiful Oman馃槏馃槒 馃摳: @kiratoussaint #trainingcamp #classicquote #zijnjulliealjaloers? 馃槢

WK-ambassadrice in La Bombonera

De 34-jarige Victoria Lopyreva is door Rusland aangewezen als ambassadrice voor het WK 2018. Om vast in de stemming te komen voor het mondiale voetbaltoernooi, reist ze de hele wereld over om wedstrijden te bezoeken en mensen te spreken. Gisteravond was ze te gast in La Bombonera bij Boca Juniors - Temperley (1-0). Victoria keek haar ogen uit in de voetbaltempel in Buenos Aires. ,,Het stadion bonsde en mijn hart ook. Ik had kippenvel over mijn hele lichaam." Victoria is duidelijk een echte liefhebber.

Mi primer partido en Argentina y la sensaci贸n fue increible! Mi coraz贸n lat铆a junto con el estadio, y con tanta emoci贸n se me puso la piel de gallina! Muchas felicitaciones para el equipo ganador! @bocajrsoficial 馃嚘馃嚪鈿斤笍/ My first football match in Argentina and the vibe amazed me, the stadium was pounding, my heart too 鉂o笍, I had goosebumps all over me - so much passion on the pitch. Congratulations to the host team on your winning goal 鈿金煒榁 #fifa #ambassador #worldcup #russia

Van La Parra houdt zich niet aan het lijstje

Rajiv van La Parra maakte gistermiddag zijn vierde treffer van dit seizoen voor Huddersfield Town. De 26-jarige vleugelaanvaller uit Rotterdam nam in blessuretijd een strafschop voor de 4-1 tegen Bournemouth. Er ging wel flink wat discussie aan zijn penalty vooraf en na afloop werd duidelijk waarom, want Van La Parra stond helemaal niet op het penaltylijstje. Gelukkig voor Van La Parra schoot hij de penalty wel binnen.

Danny Williams, de speler die deze foto maakte, ging zelf trouwens om een heel andere reden het internet over..

Volledig scherm Rajiv van La Parra met het penaltylijstje van Huddersfield Town. 漏 Instagram.com/chilliams23

Sergio Ramos klaar voor nieuwe week

Sergio Ramos, tegenwoordig uitgedost met een foute snor, is klaar voor een nieuwe week. Dat hopen wij ook voor hem, want de 31-jarige verdediger van Real Madrid mag het woensdagavond opnemen tegen Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbapp茅. Succes, Sergio.

鉁岎煆 隆A por LA SEMANA! 鉁岎煆 THE WEEK begins. Let's go for it! #HalaMadrid

Tom Brady viert vakantie