Van Moorsel en Vos 'Die wereldtitel gaat er echt wel komen voor Anna van der Breggen'

Zege Pliskova in Tokio komt Bertens slecht uit

10:57 Karolina Pliskova heeft het tennistoernooi van Tokio op haar naam geschreven. De Tsjechische nummer acht van de wereld versloeg in de finale de thuisfavoriet en winnares van de US Open Naomi Osaka in twee sets: 6-4 6-4. Het is voor de 26-jarige Pliskova de elfde WTA-titel in haar loopbaan.