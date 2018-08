Van Persie: Het moet een keer effe lekker vallen

Als aanvoerder bewaart Van Persie de rust. Hij looft de inzet van spelers en staf, de manier waarop wordt getraind, de bereidheid om van fouten te leren.



,,Feyenoord heeft de afgelopen drie jaar vijf prijzen gewonnen. Dat is gewoon heel goed. Dat we nu twee keer op rij hebben verloren is vervelend, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik had vroeger moeite om teleurstelling een plek te geven. Als ik een keer verloor met Arsenal of Manchester United, was ik dagenlang van slag. Maar Alex Ferguson heeft me geleerd dat dit niet de oplossing is. Je kan wel bedroefd in een hoekje gaan zitten, maar dat levert niets op. Je moet juist leren van wat er is gebeurd. Die bereidheid is bij Feyenoord gigantisch hoog, bij iedereen. Alleen het moet nu een keer effe lekker vallen.''