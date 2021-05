Van Poppel weer 'best of the rest’, Van Vleuten houdt leiding in Valencia

LIVE | De Graafschap kan met een zege bij Jong Ajax terugkeren naar de eredivisie; Seuntjens vervangt afwezige Verbeek

19:40 AMSTERDAM - De Graafschap kan vanavond een plaats in de eredivisie veroveren. Jong Ajax is de tegenstander, de aftrap op De Toekomst is om 20:00 uur. Voor de ploeg uit Doetinchem is vanavond de eerste van twee pogingen om met een zege buiten het bereik van de achtervolgers te geraken.