Van Red Bull Racing mag het regenen op de Hungaroring

Zelden was zijn perspectief voor een GP de laatste twee seizoenen zo troebel als vandaag in Hongarije. Vertrekken van P7, ver van de véél snellere Mercedessen. ,,Ik moet er maar het beste van gaan maken”, beseft Max Verstappen.

Door Arjan Schouten

Het zal even wennen zijn voor Max Verstappen als vanmiddag om 15.10 uur de lichten doven boven de Hungaroring. Aan een Formule 1-race beginnen met liefst zes concurrenten voor zijn neus, dat is even geleden. Tien maanden terug vertrok hij als negende in Sotsji, maar daar ging een gridstraf aan vooraf. In Hongarije is die zevende plaats gewoon de positie waar zijn RB16 nu staat in het veld. Twee Mercedessen op de eerste startrij, twee Racing Points op startrij twee en ook nog de twee Ferrari’s opeens weer voor de neus van de Limburger.

,,Natuurlijk een teleurstellend resultaat, helemaal niet wat je wilt”, vertelde Verstappen na de voor Red Bull Racing dramatisch verlopen kwalificatie, waarin Alexander Albon zelfs niet verder kwam dan een dertiende startplaats. Het gat van 1,4 seconden op een bochtig circuit van 4300 meter zonder heel lange rechte stukken noemde Helmut Marko na afloop ‘krankzinnig’.

Chaos

Mercedes is vooralsnog een klasse apart op het circuit nabij Boedapest, waar alleen de met Mercedes-motoren rijdende Racing Points enigszins in de buurt bleven. Met die vier auto’s startend op mediums, lijken Verstappen en Red Bull Racing zich vanmiddag geen illusies te hoeven maken over een podiumplaats, laat staan een zege. Vorig jaar reed hij van pole position bijna heel de race vooraan, om uiteindelijk na slim strategisch werk van Mercedes in de slotfase nog geklopt te worden door Lewis Hamilton. Nu kan Verstappen alleen maar hopen op bijzondere omstandigheden. ,,Misschien regent het wel, dan kan dat nog wat chaos creëren’’, hoopt hij. ,,Van de derde plaats tot waar ik start, zit het ook allemaal best dicht op elkaar, dus er kan nog van alles gebeuren.”

Er is zeker een aanzienlijke kans dat het niet droog blijft tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Neerslag wordt verwacht en is ingetekend op alle kaartjes, maar de vraag is wanneer het valt en of het de race gaat beïnvloeden. Voor gisteren was er ook regen voorspeld, maar de kwalificatie bleef zo goed als droog.

,,Van mij mag het regenen, de condities mogen lastig zijn. Dat is volgens mij de enige manier waarop we nog wat posities goed kunnen maken”, denkt ook teamgenoot Albon, die weet hoe moeilijk het is om in te halen op de smalle Hungaroring. ,,Het is niet zoals in Spielberg dat je ook hier even door het veld heen rijdt. En qua strategie hebben we ook al niet veel opties.”

Slecht

Vertrekkend op softs, Mercedes en Racing Point op mediums. En dan zijn er nog die twee McLarens naast en achter Verstappen, startend van acht en negen, die prima op dreef zijn dit jaar. Tweede in het constructeurskampioenschap en vol zelfvertrouwen gebrand op meer punten. ,,We moeten er voor zorgen dat we als team zo veel als mogelijk uit deze race gaan halen en nog wat punten scoren”, aldus teambaas Christian Horner, die weet dat na vandaag de grote uitdaging wacht.

Die RB16 moet snel beter en rapper worden, met vermogenscircuits als Silverstone (twee keer), Spa-Francorchamps en Monza voor de deur. De week pauze komt Red Bull dan ook uitstekend uit. Maar eerst wacht dus nog een middagje afzien nabij Boedapest. ,,We zijn het hele weekend al slecht en dan is die zevende plaats waar je staat, dat heb ik maar te accepteren”, aldus Verstappen. ,,Ik moet er nu maar het beste van zien te maken.”