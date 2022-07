Van Rijthoven kan Wimbledon-schema nog altijd niet geloven: ‘Best een raar gezicht’

Van Rijthoven bekende na afloop dat hij het naderende treffen met zesvoudig kampioen Djokovic nog steeds amper kan geloven. ,,Ik keek gisteravond op het schema wie er allemaal hadden gewonnen. Dan zie je jezelf tegen Djokovic staan en dat was best wel een raar gezicht”, aldus Van Rijthoven (25), die al acht duels op rij heeft gewonnen. Ondanks alle aandacht en zijn drie partijen op Wimbledon voelt Van Rijthoven zich naar eigen zeggen nog ‘superfris’. ,,Het is fijn dat je op een grand slam na een wedstrijd een dag vrijaf hebt en dat helpt je wel weer om op te laden en met een frisse ‘mind’ op de baan te staan.”

The New York Times

Van Rijthoven gaf aan dat hij niet zo gek veel meekrijgt van wat hij losmaakt. Kranten als The New York Times schreven na het bereiken van de vierde ronde over hem. ,,Ik probeer mijn cirkel heel klein te houden: mijn coach, familie en vriendin. Door die groep krijg ik niet heel veel mee van wat er allemaal gebeurt.”



Na zo’n 50 minuten hield Van Rijthoven zijn training voor gezien, terwijl Djokovic nog even doortrainde. Hij vroeg zijn hittingpartner onder meer een aantal slices te slaan. Djokovic gaf vrijdag al aan dat hij onder de indruk was van de backhand slice van Van Rijthoven.



Eerder op de dag wist ook Botic van de Zandschulp de achtste finales te bereiken.