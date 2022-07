Van Rijthoven zet opmars op Wimbledon voort en wacht mogelijk gedroomde clash met Djokovic

Van Rijthoven had in de eerste set aan een break in de negende game voldoende voor setwinst en hij liep in de tweede set snel uit naar 5-1. Zijn tegenstander kwam nog terug tot 5-3, maar mede dankzij een aantal sterke services nam de Nederlander een voorsprong van 2-0 in sets.



In de derde set kwam Van Rijthoven snel een break voor, maar die leverde hij weer in door een aantal slordigheden. De nummer 3 van Nederland serveerde iets minder, maar herpakte zich snel en profiteerde in de laatste game van een aantal missers van de 30-jarige Georgiër.



Van Rijthoven sloeg liefst 21 aces, tegenover slechts twee voor zijn tegenstander. Hij kwam ook tot dertig winners en won liefst twintig punten meer dan Basilasjvili: 95 om 75.