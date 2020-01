Van Schip en De Pauw nemen koppositie over in Ahoy

Video Barcelona verspeelt belangrij­ke punten na rode kaart De Jong in stadsderby

23:41 Frenkie de Jong heeft in zijn eerste wedstrijd van 2020 een rode kaart gekregen. De middenvelder van FC Barcelona ontving in de stadsderby tegen Espanyol kort achter elkaar twee gele kaarten en moest in de 75e minuut van het veld. Het betekende voor de 15-voudig international van Oranje de eerste rode kaart uit zijn profcarrière.