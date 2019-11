Van Schip en Havik: nu Zesdaagse, straks de Spelen?

Door Daan Hakkenberg



De bierpompen op het afgeladen middenterrein van het Kuipke, de beroemde wielerbaan van Gent, krijgen geen rust. De cabines waar de renners uitrusten tijdens de Zesdaagse van Gent zijn tegen de bars aangebouwd. Achter de tribunes, in de betonnen gangen, hangt de walm van hamburgers en worst. Dit is de plek waar Jan-Willem van Schip (25) en Yoeri Havik (28) zich de afgelopen zes dagen in het zweet werkten om te zorgen dat hun olympische droom werkelijkheid kan worden. Het duo, dat gisteren als vijfde eindigde, wil in de zomer in Tokio de koppelkoers rijden, een wedstrijd over 50 kilometer waarbij Van Schip en Havik elkaar aflossen en om beurten in de baan komen.