Van Schip uit Ronde van België gezet vanwege omstreden stuur

Ewan klopt Van Poppel in sprint derde etappe Ronde van België

17:07 Wielrenner Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Ronde van België gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal was na 174,4 kilometer de beste in de massasprint in Scherpenheuvel. Hij bleef de Duitser Pascal Ackermann en de Deen Michael Mørkøv voor.