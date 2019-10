Van Schip vindt in BEAT nieuwe wielerploeg: ‘Gaan stunten op de haters’

,,Ik wil komend jaar laten zien wat ik kan en laten zien dat de grote ploegen het mis hebben", aldus Van Schip. ,,Wat ik super tof vind is dat dit alles samenkomt bij BEAT, een club met een community, ambitieuze partners, een baanploeg die op weg is naar de Olympische Spelen en een wegploeg die heel snel groeit. Wie weet kunnen we met deze ploeg doorgroeien naar de UCI ProSeries en in 2021 deelnemen aan de wedstrijden van het hoogste niveau, waar BEAT en ik thuishoren."



Van Schip werd op de baan wereldkampioen op de puntenkoers. Vorig weekend werd hij op de EK in Apeldoorn tweede op dat onderdeel.



Bij BEAT Cycling Club staan onder anderen Theo Bos, Roy van den Berg en Matthijs Büchli onder contract.