Van Stee bedankte voor job bij Al-Wahda, Roma strikt Fonseca

Fonseca, 46 jaar en geboren in Mozambique, is afkomstig van het Oekraïense Sjachtar Donetsk, waarmee hij drie jaar op rij de dubbel (landstitel en beker) in dat land veroverde. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Porto en Braga. Hij tekent in Rome een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. ‘’Paulo is een jonge, ambitieuze coach met internationale ervaring, een winnaarsmentaliteit en een voorliefde voor aanvallend voetbal’', zei voorzitter Jim Pallotta.



Ranieri was in maart ingestapt om zijn club te ‘’helpen’' na het ontslag van Eusebio Di Francesco.