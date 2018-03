Van Veen stapt op als schaatscoach van Duitsland

Video Woedende Spaanse rugbyers jagen scheidsrechter van het veld

16:44 Sportiviteit en respect voor de scheidsrechter staan hoog in het vaandel bij rugby, maar daar was vandaag weinig van te merken bij de EK-wedstrijd tussen België en Spanje in Brussel. De Spaanse rugbyers jaagden de Roemeense scheidsrechter Vlad Iordachescu van het veld af.