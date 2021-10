Van Vleuten breekt bekken en schouder in Parijs-Roubaix: ‘Spijt dat ik niet ben afgestapt’

Annemiek van Vleuten heeft bij een val in Parijs-Roubaix haar bekken op twee plekken gebroken. Ook kwam in het ziekenhuis een schouderbreuk aan het licht. Dat meldt de renster van Movistar zelf via social media, een dag na haar val in de ‘Hel van het Noorden’.

Van Vleuten (38) was hard op de kasseien gevallen en naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar meldde ze te vrezen voor een gebroken heup en mogelijk ook schouder. ,,Ik kan niet lopen”, liet ze nog voor het medisch onderzoek weten. Niet veel later bleek haar sombere voorspelling uit te komen.

,,Het allerergste vind ik het dat mijn seizoen zo eindigt en ik vond het heel erg om te horen aan mijn bed gekluisterd ben”, meldt ze zondag in een uitgebreid verhaal op haar eigen website. ,,Inmiddels is bij onderzoek in het Rijnstate gelukkig gebleken dat dat niet hoeft. Er is geen operatie nodig, maar drie weken plat liggen om het bekken aan elkaar te laten groeien, zoals ik eerst te horen kreeg, is niet nodig. Ik mag me voortbewegen op geleide van pijn, met wat krukken. Dat zal nog wel lastig worden, want door de schouder kan ik bijna niks doen en zal op krukken lopen wel ingewikkeld worden..”

Van Vleuten was tijdens Parijs-Roubaix door een eerdere val al uitgeschakeld voor een goede klassering, maar besloot de koers toch uit te rijden. Daar heeft ze achteraf gezien spijt van. ,,Ze zeggen ‘choose your battles’ en daarbij had ik al wel door dat dit niet mijn battle was. Ik reed gewoon door om naar de finish zien te komen, maar nu baal ik heel erg dat ik niet gewoon ben afgestapt, want ik moet hier een hoge prijs voor betalen.”

Van Vleuten heeft vaker pech gehad aan het einde van het seizoen. Vorig jaar brak ze kort voor de WK in de Giro Rosa een pols. In 2018 liep ze bij de WK wielrennen in Innsbruck bij een val een gebroken knie op. Ook nu is ze weer van plan om zich terug te knokken, al ziet ze er wel tegenop.

,,Natuurlijk ga ik er wel tegenaan, maar ik merk wel dat de energie wel opraakt als je steeds terug moet komen na blessures en je je off-season moet wijden aan herstellen en alle plannen moet wijzigen. Wat helpt is in ieder geval dat ik nu een herstelplan heb en weer vooruit kan kijken.”

Epische Parijs-Roubaix maakt diepe indruk op rensters

Lizzy Deignan is voor altijd de eerste winnares van Parijs-Roubaix. Zij en alle andere rensters hadden het gevoel dat ze geschiedenis schreven. ,,Het is nog mooier dat het nu een van de wedstrijden is die er elk seizoen zal zijn’’, zegt nummer twee Marianne Vos.

Ook Ellen van Dijk kwam tijdens Parijs-Roubaix hard ten val. De de Nederlandse renster kwam met flinke hoofdpijn over de finish, maar reed dus wel de wedstrijd uit. De Britse Elizabeth Deignan won de allereerste editie na 116,5 kilometer koers en een solo van dik 80 kilometer. De inhaalrace van Marianne Vos kwam te laat. Zij eindigde als tweede, de Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten (r) © BELGA