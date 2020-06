Van Vleuten en Van Schip maken ‘trainingsritje’ van ruim 11 uur

Leipzig na doelpunt­rijk duel in Keulen weer op plek drie

22:33 RB Leipzig heeft de derde plek in de Bundesliga weer ingenomen. Op bezoek bij FC Köln gingen de drie punten naar de Champions League-deelnemer na een attractief duel: 2-4. Dankzij de zege is de achterstand op nummer 2 Borussia Dortmund weer geslonken tot slechts twee punten. Köln blijft elfde en is nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud.