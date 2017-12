Van Vleuten is wielrenster van het jaar

Van Vleuten versloeg Chantal Blaak, Marianne Vos, Kirsten Wild en Anna van de Breggen in deze zware competitie. Van Vleuten liet vanuit Down Under weten blij te zijn met de prijs en liet haar moeder en oom de Keetie van Oosten-Hage Trofee de trofee ophalen. ,,Dat is lekker wakker worden" sprak de nieuwe renster van het jaar. ,,Dit is het jaar waarin ik doelen bleef zetten, die maar bleven uitkomen. Ik ben eerste geworden in de UCI-ranglijst en de wereldtitel tijdrijden was de kers op de taart. Mijn seizoen was al geslaagd, maar dat maakte het helemaal af. Op de Izoard vond ik bovendien de benen die ik het jaar daarvoor in Rio ook had."