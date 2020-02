Van Vleuten jaagt met regenboogtrui op winst in topklassiekers: ‘Geen tegenslag gehad’

,,Meestal ben ik een slowstarter in het seizoen, maar ditmaal denk ik dat ik er in de Omloop al zal staan”, vertelde ze. Na het openingsweekeinde vervolgt Van Vleuten haar voorjaar met de Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar won ze Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik om vervolgens de Giro Rosa en in het najaar de wereldtitelstrijd in Yorkshire te winnen.



Van Vleuten kijkt nu al terug op een geslaagde voorbereiding. Ze reisde al tweemaal naar Colombia voor een hoogtestage en trainde ook met de mannen van Mitchelton-Scott. Dat was een groot verschil met vorig jaar toen ze werd geplaagd door aanhoudend blessureleed. ,,Ik denk dat ik de beste voorbereiding van de laatste vijf of zes jaar heb gedraaid”, zegt ze. ,,Ik heb geen tegenslag gehad. Dat geeft mij het vertrouwen dat ik in veel races voor de winst kan fietsen.”