Van Vleuten prolongeert titel, podium geheel Nederlands

Van Vleuten was over ruim 27 kilometer van Hall-Wattens naar Innsbruck 28 seconden sneller dan Van der Breggen. Van Dijk moest 1.25 toegeven. Lucinda Brand, de vierde Nederlandse deelneemsters, eindigde als zesde.



Van Vleuten startte snel want ze had geleerd van haar optreden bij het NK tijdrijden, eerder dit jaar in Bergen op Zoom. ,,Ik was daar te langzaam gestart en kon het opgelopen verlies niet meer goed maken. Daardoor zag het er op het einde misschien niet meer uit, maar wat maakt het uit. Ik weet hoe mooi het is om in de regenboogtrui te trainen en te koersen. Dat wilde ik komend jaar weer.''