Van Vleuten rijdt verkeerd, maar wint alsnog

Titelverde­di­gers Rojer/Tecau naar tweede ronde

18:39 Jean-Julien Rojer heeft in het dubbelspel met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. Het als zesde geplaatste duo versloeg landgenoot Sander Arends en de Kroaat Antonio Sancic in twee sets: 6-3 en 6-4.