Van Vleuten schrijft Boels Ladies Tour op haar naam

Ensing bleef vandaag Lucinda Brand en Katarzyna Niewiadoma voor. De etappe begon en eindigde in Sittard en ging over een afstand van 160 kilometer. De 34-jarige Van Vleuten raakte niet meer in de problemen en finishte in het peloton.



Van Vleuten veroverde dinsdag de leiderstrui tijdens de proloog in Wageningen. Ook won ze donderdag de tijdrit. Gisteren pareerde ze een aanval van Anna van der Breggen: ze finishte achter de olympisch kampioene als tweede en hield daarmee een voorsprong van 43 seconden.



Met haar finish in het peloton vandaag kwam haar eindzege niet in gevaar. Het is voor de eerste keer in de carrière van Van Vleuten dat ze de koers op haar naam schrijft.