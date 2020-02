Van Vleuten soleert in Omloop naar eerste overwinning in regenboogtrui

‘Onvrede over geheime schikking Ferrari en autosport­fe­de­ra­tie’

14:39 Een aantal Formule 1-teams wil opheldering van de internationale autosportfederatie FIA over een geheime schikking die de bond heeft getroffen met Ferrari. Dat meldt de BBC, die geen teams bij naam noemde. Volgens de Britse omroep is nu onduidelijk of Ferrari in 2019 de regels heeft overtreden.