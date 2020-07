Van Vleuten troeft Van der Breggen af en wint weer

Van Vleuten (37) is ijzersterk uit de coronapauze gekomen. Donderdag schreef ze Emakumeen Nafarroako Klasikoa op haar naam en een dag later was ze ook de beste in Clasica Femenina Navarra.



Achter de twee Nederlandse rensters werd de Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Ellen van Dijk kwam als zevende over de finish.