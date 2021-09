Van Vleuten verovert leiderstrui in Challenge by La Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft de zware derde etappe van de Challenge by La Vuelta benut om de leiderstrui ter veroveren. De Nederlandse wielrenster van Movistar kwam na een indrukwekkende solo alleen aan in Pereiro de Aquiar. Een negental achter haar was er niet in geslaagd het gat, dat Van Vleuten vroeg in de rit bergop had geslagen, dicht te rijden.