Van Vleuten verstevigt koppositie in Giro Rosa

In Het Wiel Podcast | Tweede rustdag: hoe moet Jum­bo-Vis­ma de Tour winnen?

9:26 Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag een langer gesprek, want het is rustdag in de Tour. Hidde en Thijs bespreken de slotweek. Wat staat het peloton nog te wachten en op welke manier hangt de tijdrit van zaterdag boven de tweestrijd tussen Roglic en Pogacar?