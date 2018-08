Van Vleuten wint opnieuw proloog Ladies Tour

De renster uit Wageningen legde in Arnhem de 3,3 kilometer af in een tijd van 4 minuten en 22 seconden. De wereldkampioene tijdrijden maakte hiermee haar reputatie waar en hield Anna van der Breggen 7 seconden achter zich. Ellen van Dijk eindigde als derde in 4.30.



Met haar winst in de proloog legde Van Vleuten vorig jaar de basis voor de eindzege in de Ladies Tour. Ze richt zich met het oog op het WK vooral op de proloog en tijdrit. Ze was echter wel verrast door het gat dat ze in de proloog had geslagen.



,,Ik kan het niet geloven. 7 seconden op 3,3 kilometer is aardig wat. Maar de tijd niet liegt. Dit geeft deze winst wel extra glans'', zei ze na afloop tegen Omroep Gelderland. ,,Ik had niet alle riscio's genomen omdat ik toch in voorbereiding ben het WK. Ik wil hier vooral lekker koersen.''