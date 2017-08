Van Vleuten wint proloog in haar woonplaats Wageningen

Met het oog op het WK half september in het Noorse Bergen trainde Van Vleuten de afgelopen weken op hoogte in Italië. Ze was blij met haar zege bij terugkeer in Nederland. Ze was vooraf behoorlijk zenuwachtig geweest voor haar optreden in haar stad. ,,Ik heb niet maximaal gereden. Ik ben voor 90 procent gegaan. Ik had toch het WK in mijn achterhoofd. Dat is mijn hoofddoel. Bij de afdaling had ik misschien wat harder gekund, maar ik wilde geen onnodig risico nemen'', zei ze na de proloog.