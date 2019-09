Van Vleuten wint proloog Ladies Tour, Van Dijk onderuit

Van Vleuten finishte na 3,8 kilometer in Sittard-Geleen in een tijd van 5 minuten en 4 seconden. Daarmee was ze zes seconden sneller dan de Duitse Lisa Klein.



Een seconde daarachter eindigde Lucinda Brand als derde. Ook Anna van der Breggen (6e) en Amy Pieters (9e) haalden de top tien. Ellen van Dijk (6.52) kwam ten val en verspeelde daarmee haar kans op het veroveren van de leiderstrui. Woensdag volgt een rit van Stramproy naar Weert over 123 kilometer. De Ladies Tour eindigt zondag.

Voor Van Vleuten voelt het dragen van de leiderstrui in de Ladies Tour bijzonder vertrouwd. De afgelopen twee edities won ze telkens de proloog om vervolgens de leiding niet meer af te staan. Toch was ze er, na een hoogtestage in Italië, niet helemaal gerust op het parcours van het Tom Dumoulin Bike Park. ,,Op zo'n technische proloog is een klein foutje snel gemaakt. Je weet dat je je geen fout kunt permitteren. Dat maakt het extra spannend", vertelde de 36-jarige renster die in het tijdrijden de afgelopen twee jaar de wereldtitel veroverde.

