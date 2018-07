Van Vleuten wint titanenstrijd met Van der Breggen in La Course

De ruim 110 kilometer lange wedstrijd - die met de Col de Romme en La Colombière dezelfde finale kent als de tiende Tour-etappe van vandaag - liep uit op een verwachte tweestrijd tussen Van der Breggen en Van Vleuten. Van der Breggen schreef dit jaar al Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. Van Vleuten won vorig jaar La Course met een finish op de Col d’Izoard en schreef vorige week nog de Giro Rosa op haar naam. De twee Nederlandse vrouwen zaten allebei in een kleine kopgroep waar ook Ashleigh Moolman - de uiteindelijk nummer drie - in zat.

Een kilometer onder de top van La Colombière versnelde van der Breggen, een aanval die ook van Vleuten te machtig leek te zijn. Op de top was het verschil minder dan tien seconden. De bijna vijftien kilometer lange afdaling naar de streep in La Grand-Bornand werd kat en muis-spel. In de finishstraat had Van der Breggen een voorsprong van niet meer dan 50 meter. Met een ultieme eindsprint wist Van Vleuten in de laatste meters over Van der Breggen heen te springen.