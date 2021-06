Van Wonderen content na eerste week bij GA Eagles: over proefspelers, fysiek herstel en hoger niveau

,,Het gevoel na de eerste week is goed’’, aldus Van Wonderen na de donderdagtraining. ,,Maar natuurlijk zijn we nog niet op het punt waar we zijn willen. In de selectie moet er qua personele bezetting echt nog wel het een en ander gebeuren. Maar ik heb er vertrouwen in dat we de belangrijke posities goed ingevuld zullen krijgen. Daarnaast zijn we een stuk verder dan vorig jaar bij de start van de voorbereiding. De manier van werken, de speelwijze. De meeste spelers weten wat er gevraagd wordt als we beelden laten zien. Het niveau van de trainingen is nu al een stuk hoger.’’