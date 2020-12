Van zo'n roeier valt je bek open: hij heeft op Strava KOM'metjes waar de beste wielerprofs passeren

Michel van de Korput: ‘Het leek wel alsof Rossi altijd met een lach op zijn gezicht speelde’

10 december Paulo Rossi, van wie gisteren bekend werd dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden, was meer dan een bewezen Italiaanse goalgetter. Aanraakbaar, vrolijk en on-Italiaans nuchter; zo herinneren betrokkenen de spits die zijn vaderland in 1982 aan de wereldtitel hielp. ,,Hij is altijd de buurjongen van even verderop gebleven.”