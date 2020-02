Vandaag komt hij: de auto waarin Max er meteen wil staan

Griekspoor snel klaar: ‘Ik geef mezelf een 5,5'

11 februari Voor Tallon Griekspoor is het ABN Amro World Tennis Tournament alweer voorbij voor het goed en wel is begonnen. Tegen de Serviër Filip Krajinovic, de nummer 39 van de wereld, had de Nederlander niets in te brnegen: 4-6, 1-6. Na 62 minuten was de partij voorbij.