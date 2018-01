Vandeweghe moet boete betalen voor scheldpartij

Schuurs en Mertens stranden in dubbelspel Melbourne

10:15 Tennisster Demi Schuurs is met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. Het als derde geplaatste Australische duo Ashleigh Barty/Casey Dellacqua was in twee sets te sterk: 6-3, 7-5.