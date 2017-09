Vandeweghe stunt tegen Pliskova

De 25-jarige Pliskova reikte vorig jaar in New York nog tot de finale, waarin de Duitse Angelique Kerber te sterk bleek. Vandeweghe kwam voor dit seizoen nooit verder dan de tweede ronde van de US Open. Ze staat voor de tweede keer in de halve finale van een grandslam. Op de Australian Open van dit jaar debuteerde ze in een halve eindstrijd van één van de vier grote toernooien.