Vandoorne eind van dit seizoen weg bij McLaren

,,Ik ben dankbaar voor de kans die McLaren mij heeft gegeven in de Formule 1", vertelt Vandoorne op de site van de renstal. ,,We hebben niet de successen behaald, waar we wel op hoopten, maar ik heb genoten van de afgelopen twee jaar."



McLaren heeft voor volgend seizoen al Carlos Sainz aangesteld als opvolger van Fernando Alonso. Het zitje naast de Spanjaard is nu dus open. Zak Brown, teambaas van McLaren, noemde afgelopen weekend vier opties voor 2019: Lando Norris, Sergio Perez, Esteban Ocon en Stoffel Vandoorne. De laatstgenoemde is nu dus afgevallen en de geruchten zijn dat Perez al zijn contract heeft getekend bij Racing Point Force India. Dan blijven het talent Norris, die al twee keer heeft mogen testen in de eerste vrije training van een Grand Prix-weekeinde, en de door Mercedes gesteunde Ocon over.



McLaren meldt binnenkort aan te kondigen wie de coureur naast Sainz wordt.