Vanwege doping geschorste Mikael Ymer (24) zet punt achter tenniscarrière

Met samenvatting Max Verstappen na vrijdag in Zandvoort nog altijd vol vertrouwen: ‘Voor de kwalifica­tie zit het wel goed’

Max Verstappen eindigde de vrijdag in Zandvoort vlak achter Lando Norris als tweede. De Nederlander die zijn vorige twee ‘thuisraces’ won, heeft ook nu vertrouwen in de rest van het weekend. ,,We moeten een paar dingen finetunen en dan ben ik er bijna zeker van dat we er zullen staan.”