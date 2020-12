VDP die verliest: is de tijdwaarneming of anders mijn televisie kapot?

Van der Poel verliest na een jaar weer eens een cross: Superpres­ti­ge Gavere prooi voor Pidcock

13 december Mathieu van der Poel heeft de Superprestige van Gavere niet op zijn naam geschreven. De 25-jarige veldrijder moest de jonge Brit Tom Pidcock voor zich dulden in het zware parcours in België. Van der Poel ging kort voor het einde in de fout, waardoor Pidcock kon wegrijden.