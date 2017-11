'Vechten met de auto is niet fijn'

Dubieuze goal in heenwedstrijd beslissend: Zwitserland naar WK

19:54 De onterechte penalty die Ricardo Rodrigues donderdag benutte in de heenwedstrijd tussen Noord-Ierland en Zwitserland is beslissend gebleken. In de return vandaag werd niet gescoord (0-0), waardoor Zwitserland naar het WK gaat.